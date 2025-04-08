شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى يحييان المواطنين المحتشدين فى مدخل مطار العريش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - العريش محمد حسين - صبري غانم - هاني فتحي -محمد عزامالثلاثاء، 08 أبريل 2025 12:46 م
في مشهد مهيب، استقبلت حشود غفيرة من المواطنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مدخل مطار العريش، حيث بادلا الجماهير التحية خلال مرورهما في طريقهما إلى جولة ميدانية بمدينة العريش.
ورفعت الجماهير، التي قدمت من مختلف محافظات الجمهورية، لافتات الحب والتأييد، مرددة هتافات مثل "بنحبك يا ريس"، في تعبير صادق عن الدعم الشعبي وحرارة الاستقبال.
وشهد محيط المطار تواجداً جماهيرياً كثيفاً شمل كافة الفئات العمرية، في مشهد عكس روح الوحدة الوطنية والاعتزاز بالزيارة التاريخية
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