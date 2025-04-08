شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مصر خالية من 4 أمراض وبائية بفضل التطعيمات المستمرة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه بفضل التطعيمات المستمرة، مصر الآن خالية من الحصبة والحصبة الألمانية والملاريا وشلل الأطفال، وذلك طبقًا للإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، إن أهمية التطعيمات تشمل:

الوقاية من الأمراض المعدية:

التطعيمات تحمي الجسم من أمراض خطيرة مثل الحصبة، شلل الأطفال، الدفتيريا، التيتانوس، الإنفلونزا، وغيرها.

تقوية مناعة الجسم:

اللقاح يساعد الجسم يتعرف على الفيروس أو البكتيريا ويكوّن مناعة ضده.

الحد من انتشار العدوى:

اتاحة التطعيم لعدد كبير من أفراد المجتمع يعزز المناعة العامة ويقلل العدوى

الحماية من مضاعفات الأمراض:

بعض الأمراض ممكن تسبب مضاعفات خطيرة أو حتى الوفاة، والتطعيمات تقلل جداً من نسبة حدوثها.

توفير في التكاليف الصحية:

الوقاية دايمًا أرخص من العلاج فالتطعيمات بتقلل من دخول المستشفيات وتكاليف الأدوية والعلاج.

المساهمة في القضاء على بعض الأمراض:

وهو ما حدث مع شلل الأطفال في كتير من دول العالم، بفضل برامج التطعيم.