شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وحذرت من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية: وتنشط الرياح على خليج السويس والعقبة، مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

ويشهد اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب أنحاء الجمهورية، واضطراب بالملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 20 درجة.

قنا

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.

أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.