شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر أول دولة عالميًا تحصل على المستوى الذهبى للقضاء على فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مصر أول دولة عالميًا تحصل على المستوى الذهبي لإكمال مسار القضاء على فيروس C وذلك بفضل المسح المجتمعي وجهود مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس C والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أكد اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التى تتكبدها الأُسر المصرية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الأنظمة الصحية عالميًا وإقليمياً، تواجه متغيرات متسارعة وأزمات متلاحقة تستوجب الجاهزية وسرعة التكيف والمرونة، مع تحقيق العدالة والكفاءة لتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمعات، تنفيذاً لأهداف الأمن الصحى والتغطية الصحية الشاملة، وهو ما يبرز دور مفهوم الاقتصاديات المطبقة فى مجال الصحة والتى تعرف بـ «اقتصاديات الصحة» فى وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على مصادر التمويل الصحي، وتجعل الإدارة المثلى، عملية غاية فى التعقيد