شكرا لقرائتكم خبر عن من العريش.. آلاف المصريين يعلنون رفضهم تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة العريش فى شمال سيناء، احتشاد الآلاف من أبناء المحافظة ومختلف أنحاء الجمهورية فى تظاهرة وطنية حاشدة، عبّروا خلالها عن رفضهم القاطع لأى مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.



العريش

وأكد المصريون اصطفافهم خلف القيادة السياسية ودعمهم الكامل لمواقف وقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ضمت الحشود مشاركين من كل فئات المجتمع المصرى من الرجال والنساء والشيوخ والشباب وحتى الأطفال.

ردد المشاركون هتافات منها "لا للتهجير"، و"سيناء ليست بديلاً"، و"فلسطين للفلسطينيين"، و"القضية لا تموت".

أكد المشاركون فى الوقفة دعمهم الكامل لموقف الدولة المصرية التى شددت مرارًا على أن سيناء خط أحمر، وأن القضية الفلسطينية لن تُحل على حساب الأمن القومى المصرى.