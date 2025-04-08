شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس وزراء لبنان السابق فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء، نجيب ميقاتى رئيس وزراء لبنان السابق، وذلك على هامش مشاركتهما فى مؤتمر حوار الشرق الأوسط- أمريكا فى أبو ظبى.

أعرب ميقاتى عن تقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدعم المصرى المستمر للبنان، وهو ما لمسه عن قرب خلال توليه رئاسة الوزراء. واستعرض خلال اللقاء رؤيته للتطورات فى لبنان ومجمل الأوضاع الإقليمية.

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية، مشددًا على موقف مصر بضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس في لبنان، والتنفيذ الكامل للقرار 1701 بشكل كامل غير منقوص ودون انتقائية.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، وجهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وخطة إعادة الاعمار في القطاع.