شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات والمحاكم: احتشاد المصريين فى العريش التفاف شعبى حول الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن مشاهد احتشاد المصريين والوفود الشعبية التي شاركت في مظاهرات رفض التهجير صباح اليوم من أمام معبر رفح أنما هي رسالة جديدة موجهة إلي الخارج وبالتحديد الولايات المتحدة الداعم الأكبر لمخطط التهجير وتؤكد أيضًا استقرار الجبهة الداخلية والتفاف الشعب حول الرئيس ودعمنا لكل القرارات والخطوات التي يتخذها من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل الحفاظ علي أمن مصر القومي.

وأكد "عبدالباقي" فى تصريحات صحفية: مصر لا تزال متمسكة بخيار السلام وحل القضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين والالتزام بكافة القرارات والمواثيق الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الأرض، وعملية التهجير هي جريمة دولية لن ينساها التاريخ، وموقفنا منذ البداية واضح ونقف جميعًا في خندق واحد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل حماية الأمن القومي المصري، مشيرًا الي أهمية وجود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في هذا التوقيت حتي يكون شاهد علي مظاهرات الرفض الشعبي من أمام معبر رفح وحتى تكون الرسالة هذه المرة أكثر وضوحًا مع وجود رئيس لأكبر دولة فى الاتحاد الأوروبي.