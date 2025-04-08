شكرا لقرائتكم خبر عن السلع المتاحة ضمن منحة الدعم الإضافى على بطاقات التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية للمواطنين على البطاقات التموينية كما وفرت أكثر من 30 سلعة ومتاح صرفها للمواطنين ضمن المنحة الإضافية للأسر الأكثر احتياجا للشهر الثاني على التوالي ، حيث يتم الصرف حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية وبحد أقصى 2 كيلو سكر حر وزجاجة واحدة زيت حر للبطاقة المتضمنة فرد واحد والمستحقة 125 جنيه دعم إضافي، وكذلك الصرف بحد اقصى 4 كيلو سكر حر و 2 زجاجة زيت حر للبطاقة المتضمنة أكثر من فرد والمستحقة 250 جنيه دعم أضافي، اضافة الى صرف سلع حرة أخرى بباقى مبلغ المنحة وذلك من قائمة السلع الحرة الأخرى والبالغ عددها أكثر من 30 سلعة وحسب رغبة المواطن.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نجحت بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على مدار الأشهر الماضية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية وتجاوز مخزون السكر التمويني الـ 12 شهر وزيت الطعام لـ6 أشهر، وكذلك كافة السلع الأخرى ، الأمر الذى مكن الوزارة في إطلاق العديد من المبادرات لتخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مثل أسواق اليوم الواحد لتوفير كافة السلع الغذائية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بتخفيضات تصل الى 30% وبجودة عالية