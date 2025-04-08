شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل للأطباء فى السعودية برواتب تصل إلى 70 ألف ريال شهريا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، عن توفير 22 فرصة عمل لكوادر مصرية من الأطباء المتخصصين، للعمل في مجمع عيادات بالمملكة العربية السعودية .

وأوضحت الوزارة، أن التخصصات المطلوبة هى:

- 2 أطباء جلدية من الجنسين "إستشاري وأخصائي أول " ،والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة .

- 2 أطباء جراحة من الجنسين "إستشاري وأخصائي أول " ، والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

- استشارية عقم وإنجاب " إستشاري فقط" ، والراتب يتراوح بين 40 إلى 70 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

- 15 ممرضة " أخصائي تمريض – بكالوريوس"، والراتب يتراوح بين 4 إلى 5 ألاف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

- طبيبة نسائية "أخصائي نسائية ..بكالوريوس –تخصص تجميل نساء" ،والراتب يتراوح بين 25 إلى 40 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

- استشاري تخدير "إستشاري" ، والراتب يتراوح بين 30 إلى 35 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.



وقالت إن من مميزات هذه الفرص تأمين طبى وسكن ومواصلات وراتب أساسى، وتقديم السيرة الذاتية ،من أمس الإثنين الموافق 7 إبريل ولمدة 5 أيام على الرابط التالي: [email protected].



