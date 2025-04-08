شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار يشارك غدا فى ورشة عمل دولية لليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

يشارك غدا الأربعاء الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لـ تعليم الكبار في ورشة عمل دولية لليونسكو ضمن أنشطة التحالف العالمي لمحو الأمية، والذي تعد مصر شريك أساسي.

وتناقش الورشة الحاجة المُلحة لتعزيز سياسات وبرامج محو الأمية التي تُعالج تحديدًا فرص التعلم واحتياجات المرأة. من خلال جمع صانعي السياسات والممارسين والباحثين والمؤثرين والخبراء في مجال تعزيز القراءة والكتابة ، كما تهدف إلى تبادل المعرفة حول الاستراتيجيات الفعّالة لتعزيز محو أمية المرأة في دول التحالف العالمي لمحو الأمية.

ومشاركة سياسات محو الأمية المُراعية للمساواة بين الجنسين في دول التحالف العالمي لمحو الأمية، مع تسليط الضوء على العوامل المُمكّنة والعوائق الرئيسية التي تُعيق محو أمية المرأة وسوف تعرض الورشة برامج محو أمية واعدة ساهمت في إثراء فرص التعلم وتمكين المرأة كما تلقي الضوء على أحدث الأبحاث والرؤى حول الاتجاهات والتحديات والابتكارات في مجال محو أمية المرأة.

و يشارك في ورشة العمل المكتب الفني لرئيس الجهاز والدكتورة نادية هاشم منسق الاتصال وخبير يونسكو والدكتور وليد حويلة مدير ادارة التدريب الدكتورة فاطمة عياد مدير مشروع القومي لشباب الجامعات بالهيئة.