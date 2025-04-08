شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المصريين يحتشدون في العريش لرفض التهجير ويهتفون: "غزة خط أحمر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، احتشاد آلاف المصريين، في مشهد وطني مهيب، للتنديد بالعدوان على غزة ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

ورفع المحتشدون أعلام مصر وفلسطين، ولافتات كُتب عليها: "غزة خط أحمر وغزة ليست للبيع”، “لا للتهجير”، و”100 مليون وراك يا ريس”.

وردد المشاركون هتافات داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.