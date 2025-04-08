شكرا لقرائتكم خبر عن لا للتهجير.. لافتات احتجاجية بالعريش تزامنا مع زيارة الرئيس السيسي وماكرون والان مع تفاصيل الخبر

رفع عدد من المواطنين في مدينة العريش لافتات كُتب عليها "لا للتهجير"، وذلك بالتزامن مع الزيارة التى يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للمدينة، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الأوضاع الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة.

وجاءت هذه اللافتات كرسالة رمزية من الأهالي تعبر عن مخاوفهم من أي تحركات محتملة قد تؤثر على التركيبة السكانية للمنطقة أو تمس بأمن واستقرار سيناء، في ظل تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية وتداعيات الحرب على قطاع غزة.

وتحرك الآلاف من المحافظات المصرية إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لاستقبال الرئيسين السيسي وماكرون خلال زيارتهما للعريش.



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