وزير الإسكان يستقبل السفير التنزانى لبحث تعزيز فرص ومجالات التعاون

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القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ريتشارد موتايوبا ماكانزو، سفير دولة تنزانيا لدى مصر، لبحث تعزيز فرص ومجالات التعاون وعرض التجربة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة وسفارة تنزانيا بالقاهرة.

ورحب المهندس شريف الشربيني، بالسفير التنزاني بمصر، والوفد المرافق له، مؤكداً استعداد الوزارة التام لمواصلة مشاركة خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية، والتعاون المشترك، مع أشقائنا فى تنزانيا، سواء في مجال بناء القدرات، أو المشاركة في تنفيذ المشروعات الجديدة من خلال شركات المقاولات المصرية، والتى تمتلك خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف المشروعات، وخير مثال على ذلك هو مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا والذي يحظى باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير الإسكان، أن شركات المقاولات المصرية سواء شركات القطاع الخاص، أو العام، وفى مقدمتها شركة المقاولون العرب، تكونت لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، سواء فى إنتاج مواد البناء المختلفة، وقدرات الكوادر البشرية، وحجم المعدات والعمالة المدربة على أعلى مستوى، وتلك الشركات أصبحت قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات خارج الدولة المصرية، وخاصة لأشقائنا فى القارة الأفريقية.

كما أعرب وزير الإسكان، عن تطلعه لمزيد من فرص التعاون بين مصر وتنزانيا في إطار ملفات عمل وزارة الإسكان، مؤكداً الاستعداد لتقديم كل الدعم للجانب التنزاني ومشاركة الخبرات من خلال شركات المقاولات والجهات التابعة للوزارة في القطاعات كافة.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية على نهر روفيجى، الذي يجري تنفيذه من خلال التحالف المصري بين شركة المقاولون العرب وشركة السويدى إليكتريك، هو مشروع تاريخي للتعاون بين بمصر وتنزانيا، ومن أهم المشروعات التى تنفذها الشركات المصرية لأشقائنا فى القارة الأفريقية.

من جانبه، عبر ريتشارد موتايوبا ماكانزو، عن سعادته بلقاء المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين مصر وبلاده في مجالات التنمية العمرانية والاستفادة من التجربة العمرانية للدولة المصرية، وكذا التعاون في مشروعات البنية الأساسية بتنزانيا.