شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المصريين يعلنوها من العريش: لا لتهجير الفلسطينيين من غزة "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد وطني مهيب، احتشد آلاف المصريين من مختلف محافظات الجمهورية في مدينة العريش بشمال سيناء في وقفة احتجاجية حاشدة، تنديدًا بالعدوان على غزة ورفضًا لمحاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. رفعوا خلاله أعلام مصر وفلسطين، ولافتات كُتب عليها: “غزة ليست للبيع”، “لا للتهجير”، و”100 مليون وراك يا ريس”. ردد المشاركون هتافات داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

رفع المشاركون لافتات تؤكد دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم لتهجير الفلسطينيين، مرددين هتافات مثل: “لا للتهجير.. غزة ليست للبيع”،

بينما القيادات الشعبية والمشايخ في سيناء لعبوا دورًا بارزًا في استقبال الوفود القادمة من مختلف المحافظات، مؤكدين وحدة الصف المصري في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي. عبّر مشايخ القبائل عن رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مشددين على أن أرض سيناء ليست للبيع أو التفاوض.

وضمت الحشود مشاركين من كافة فئات المجتمع المصري؛ من الرجال والنساء، الشيوخ والشباب، وحتى الأطفال، في رسالة تضامن واضحة وقوية، عبرت عن الوعي الشعبي الرافض لأي محاولة لتغيير طبيعة الصراع في المنطقة أو المساس بسيادة الأراضي المصرية.

وردد المشاركون هتافات موحدة منها: “لا للتهجير”، و”سيناء ليست بديلاً”، و”فلسطين للفلسطينيين”، و”القضية لا تموت”، مؤكدين أن الشعب المصري يرفض الزج بالأراضي المصرية في صراعات إقليمية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.



آلاف-المصريين--يعلنون-رفضهم-التهجير



آلاف-المصريين--يعلنون-رفضهم-التهجير--ودعم-الفلسطينين



آلاف-المصريين--يعلنون-رفضهم-التهجير--ودعم-القضية-الفلسطينية



آلاف-المصريين--يعلنون-رفضهم-التهجير--ودعم-القضية-الفلسطينية-من-العريش



المصريين-الآن-بالعريش



المصريين-بالعريش



المصريين-بالعريش-اليوم-لدعم-القضية-الفلسطينية



المصريين-يتجمعون-بالعريش



المصريين-يدعمون-القضية-الفلسطينية



المصريين--يعلنون-رفضهم-التهجير--ودعم-القضية-الفلسطينية



المصريين-يقفون-خلف-الرئيس-ويدعمون-القضية-الفلسطينية



توافد-المصريين-لدعم-فلسطين



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جانب-من-توافد-المصريين-بالعريش



جانب-من-توافد-المصريين-بالعريش-لدعم-فلسطين



جانب-من-توافد-المصريين-لدعم-فلسطين



جانب-من-توافد-المصريين-لدعم-فلسطين-بالعريش



جانب-من-دعم-فلسطين



من-العريش-..آلاف-المصريين--يعلنون-رفضهم-التهجير



من-العريش-المصريين-يرفضون-التهجير