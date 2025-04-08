شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 48359 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 48359 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 883 مخالفة السير بدون تراخيص، و70 دراجة نارية مخالفة.

كما تمكنت القوات من ضبط 38340 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و10 مخالفات موقف عشوائى، و479 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة و6 مخالفات شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.