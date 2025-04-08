شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب امتحان نهاية العام لطلبة الإعدادى.. سجل بياناتك عبر هذا الرابط والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية والإدارات طلبة الصف الثالث الاعدادي بتسجيل وتحديث وكتابة بياناتهم عبر هذا الرابط استعدادا لـ امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني والمقرر أن تنطلق 31 مايو المقبل

https://moe-register.emis.gov.eg/

وشددت المديريات التعليمية على أن هناك طلاب لم يقوموا بتسجيل الاستمارة الالكترونية بالفصل الدراسي الأول وتم غلق باب تحديث البيانات وقتها، ولكن الآن متاح للطلاب أن يقوموا بتحديث وتسجيل بياناتهم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



وكانت المديريات قد بدأت الإعلان على صفحاتها عن طرح نماذج استرشادية لامتحانات الإعدادية بنظام البوكليت عشان يطلع عليه الطلاب، وفق الروابط التالية.

https://www.facebook.com/share/p/1FPEsTDcBY/

https://www.facebook.com/share/p/16CxD1vVGx/

https://www.facebook.com/share/p/1C7KfzBvL8/

https://www.facebook.com/share/p/17oiTBSDPT/

https://www.facebook.com/share/p/14v382QZVVi/



و شدد وزير التعليم محمد عبد اللطيف على تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح، موجهًا بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام "البوكليت" في جميع المحافظات، ومؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني لكافة المديريات التعليمية.