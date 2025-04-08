أخبار مصر

4 نماذج امتحانية بكراسة البوكليت بامتحان الإعدادية للترم الثانى 2025

0 نشر
0 تبليغ

4 نماذج امتحانية بكراسة البوكليت بامتحان الإعدادية للترم الثانى 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نماذج امتحانية بكراسة البوكليت بامتحان الإعدادية للترم الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المديريات التعليمية والإدارات لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025، حيث يتم عقد الاختبارات وفق نظام البوكليت بواقع 4 نماذج امتحانية متفقة فى عدد الأسئلة ومواصفة الاختبار على مستوى كل محافظة ومختلفة فى ترتيب جزئيات الامتحان.

وشددت المديريات التعليمية على أن البوكليت يهدف لتقليل فرص الغش من خلال توزيع الأسئلة على أكثر من ورقة مما يصعب تسريبها على عكس تركيز جميع الأسئلة في ورقة واحدة أو ورقتين يسهل تصويرها وتسريبها ويوفر على الطالب الوقت لنقل الأسئلة من ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة بل تتم الإجابة على الأسئلة في نفس الورقة  ويتيح المرونة الكافية لزيادة عدد الأسئلة المقالية أو تقليلها حسب طبيعة كل مادة كما  يتيح للطالب الأجابة على كل سؤال في حدود المساحة المتاحة للإجابة عليه عقب السؤال بلا إفراط أو تفريط و يمكن من خلاله بسهولة اثبات حالات الغش في الامتحانات من خلال مقارنة إجابات الطلاب في نفس الامتحان

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements