شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نماذج امتحانية بكراسة البوكليت بامتحان الإعدادية للترم الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المديريات التعليمية والإدارات لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025، حيث يتم عقد الاختبارات وفق نظام البوكليت بواقع 4 نماذج امتحانية متفقة فى عدد الأسئلة ومواصفة الاختبار على مستوى كل محافظة ومختلفة فى ترتيب جزئيات الامتحان.

وشددت المديريات التعليمية على أن البوكليت يهدف لتقليل فرص الغش من خلال توزيع الأسئلة على أكثر من ورقة مما يصعب تسريبها على عكس تركيز جميع الأسئلة في ورقة واحدة أو ورقتين يسهل تصويرها وتسريبها ويوفر على الطالب الوقت لنقل الأسئلة من ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة بل تتم الإجابة على الأسئلة في نفس الورقة ويتيح المرونة الكافية لزيادة عدد الأسئلة المقالية أو تقليلها حسب طبيعة كل مادة كما يتيح للطالب الأجابة على كل سؤال في حدود المساحة المتاحة للإجابة عليه عقب السؤال بلا إفراط أو تفريط و يمكن من خلاله بسهولة اثبات حالات الغش في الامتحانات من خلال مقارنة إجابات الطلاب في نفس الامتحان