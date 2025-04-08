شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية يزور مصر لمدة يومين لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

يقوم رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، ميشائيل كريتشمر، بزيارة القاهرة من أجل تعزيز التعاون فى مجال توفير القوة العاملة الماهرة ومجال التعليم.

وسوف يقوم بمرافقة كريتشمر وزيرة الدولة بوزارة العلوم والثقافة والسياحة بولاية ساكسونيا الحرة هايكي جراسمان بالإضافة إلى وفد من رجال الاقتصاد والعلوم.

وسوف يقوم رئيس الوزراء بإلقاء كلمة في حفل افتتاح جامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (SEU) وهي جامعة خاصة متخصصة في التعليم المبني على التدريب العملي مما يتيح للطلبة الفرصة للربط بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.

جدير بالذكر أن جامعة SEU تقدم العديد من البرامج من ضمنها علوم التمريض والصحة العامة والخدمات اللوجستية والميكاترونيك وأمن الحوسبة وهي مجالات مطلوبة جدا في سوق العمل الألماني.

وسوف يكون موضوع كسب القوة العاملة الماهرة من المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال زيارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

ومن ضمن برنامج الزيارة إجراء لقاءات مع سياسيين مصريين رفيعي المستوى، ومن المتوقع أن يلتقي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي.