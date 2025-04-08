شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: صرف 100 ألف جنيه دعم مالى للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتوجيه من وزير العمل محمد جبران، استلم المواطن محمد إبراهيم عبد الفتاح ، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لـ هجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه، شيك بقيمة 100 ألف جنيه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع للوزارة، وذلك كدعم مالى للعامل ضحية "حادث السيرك".

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، أكد الوزير جبران على أن هذا الدعم يأتي بعد تنسيق مع محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، ذلك التنسيق الذي أسفر أيضا عن توفير فرصة عمل له بإحدى شركات الأدوية بالمحافظة.

وقال الوزير جبران إن هذا الدعم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتواصل والاستجابة السريعة للحالات الأكثر احتياجا، بتوفير الدعم الرعاية والحماية .

وقال مدير مديرية العمل بمحافظة الغربية أحمد القللي أنه قام بتسليم هذا الدعم إلى العامل الضحية، وتنفيذ كافة تكليفات وزير العمل بالتواصل مع هذه النوعية من الحالات الطارئة التي يتعرض لها أي مواطن.

وأوضح أن الوزير كان ينسق مع المحافظ في كافة الإجراءات التي بدأت بتوفير فرصة عمل لائقة له، وزيارته بشكل مستمر في مستشفى الطوارئ الجامعي بـ طنطا للاطمئنان عليه، وايصال رسالة بأن المواطن البسيط دائما في اهتمامات القيادة السياسية .



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صرف 100 ألف جنيه دعم مالي للعامل ضحية حادث سيرك طنطا