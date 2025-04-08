شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المصريين يحتشدون بطريق السويس رفضا لمخططات التهجير ودعما لصمود غزة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة القاهرة صباح اليوم، احتشاد عشرات الآلاف من المواطنين المصريين في تظاهرة ضخمة غير مسبوقة، بطول طريق السويس أمام مدخل مدينتي وذلك للتعبير عن رفضهم القاطع لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وتأكيدهم على دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات المستمرة.

ورفع المشاركون لافتات كُتبت عليها شعار: "لا للتهجير"، مؤكدين أن الشعب المصري يقف بكل قوته إلى جانب القضية الفلسطينية، ويرفض أي محاولات لتصفيتها أو المساس بحقوق الفلسطينيين التاريخية، وعلى رأسها حق العودة.

وأكد المنظمون أن هذه الوقفة الحاشدة تأتي ردًا على الدعوات المتكررة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مناطق أخرى، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدين أن مثل هذه الخطط تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتفريغ الأرض من أهلها.

وأعلن المشاركون عزمهم التوجه في مئات الأتوبيسات إلى مدينة رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، في مسيرة ضخمة تحمل رسالة شعبية واضحة مفادها أن التهجير جريمة مرفوضة بكل أشكالها، مؤكدين دعمهم للموقف المصري الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية معلنين دعمهم لكافة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورفضه تهجير الفلسطينيين من غزة وتأكيده علي ان ذلك" ظلم لا يمكن ان نشارك فيه".

وأكد المشاركون أن الموقف الشعبي المصري ثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية، وأن أي محاولة للمساس بها ستُقابل برفض جماهيري واسع مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط من أجل وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف .

رفع علم فلسطين داخل الاتوبيسات

فرحة المصريين داخل الاتوبيسات للتوجه لرفح

رفع علم فلسطين ومصر واحتشاد المصريين للذهاب لرفح