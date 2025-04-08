شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسائل هامة عن التغذية السليمة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة التوقف عن تناول الوجبات غير الصحية تماما لما تمثلة من خطر على الصحة العامة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه ينبغى التفكير في نظام غذائى صحى وبدائل غذائية صحية ودعت بالتوقف عن العادات الغذائية السيئة .

وكانت وزارة الصحة والسكان، وجهت سلسلة من النصائح الخاصة بـ التغذية السليمة لكبار السن تضمنت النقاط التالية



الحرص على تناول وجبات خفيفة وصغيرة ومتفرقة على مدار اليوم

- البعد عن تناول الأغذية التي تحتوى على مواد حافظة

- البعد عن تناول الأطعمة بعد الساعة 9 مساء

- تناول أطعمة صحية كالخضروات الطازجة

- يفضل تناول الوجبات في وقت مبكر

- الاهتمام بوجبة الإفطار

- شرب السوائل بكثرة