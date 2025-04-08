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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسائل هامة عن التغذية السليمة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 08 أبريل 2025 10:33 ص
نصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة التوقف عن تناول الوجبات غير الصحية تماما لما تمثلة من خطر على الصحة العامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان إنه ينبغى التفكير في نظام غذائى صحى وبدائل غذائية صحية ودعت بالتوقف عن العادات الغذائية السيئة .
وكانت وزارة الصحة والسكان، وجهت سلسلة من النصائح الخاصة بـ التغذية السليمة لكبار السن تضمنت النقاط التالية
الحرص على تناول وجبات خفيفة وصغيرة ومتفرقة على مدار اليوم
- البعد عن تناول الأغذية التي تحتوى على مواد حافظة
- البعد عن تناول الأطعمة بعد الساعة 9 مساء
- تناول أطعمة صحية كالخضروات الطازجة
- يفضل تناول الوجبات في وقت مبكر
- الاهتمام بوجبة الإفطار
- شرب السوائل بكثرة
يوم الصحة العالمي
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