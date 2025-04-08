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وزارة الصحة توجة رسائل هامة عن التغذية السليمة.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 10:33 ص

نصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة التوقف عن تناول الوجبات غير الصحية تماما لما تمثلة من خطر على الصحة العامة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه ينبغى التفكير في نظام غذائى صحى وبدائل غذائية صحية ودعت بالتوقف عن العادات الغذائية السيئة .

وكانت وزارة الصحة والسكان، وجهت سلسلة من النصائح الخاصة بـ التغذية السليمة لكبار السن تضمنت النقاط التالية


الحرص على تناول وجبات خفيفة وصغيرة ومتفرقة على مدار اليوم

- البعد عن تناول الأغذية التي تحتوى على مواد حافظة

- البعد عن تناول الأطعمة بعد الساعة 9 مساء

- تناول أطعمة صحية كالخضروات الطازجة

- يفضل تناول الوجبات في وقت مبكر

- الاهتمام بوجبة الإفطار

- شرب السوائل بكثرة


يوم الصحة العالمي

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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