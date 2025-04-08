شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات للباعة الجائلين والمنشآت التجارية خلال حملات فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

شن حي الدقي عددًا من الحملات لـ رفع إشغالات وتعديات المقاهى والكافيهات والمحال التجارية من الطريق العام ورصد أى مخالفات ومواجهتها فى الحال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

واستهدفت الحملات شوارع (سليمان جوهر، والدقي، وثروت، ورشدان، ويثرب، والشاطوري)، لتيسير حركة المشاة والمرور وتحقيق الانضباط.

أسفرت الحملات عن تحرير محاضر لعدد من المنشآت المخالفة ورفع كراسي وإشغالات للباعة الجائلين والمنشآت التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة تكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدى أى منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أى مخالفات ومواجهتها فى الحال لتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وكلف المحافظ، الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور، منبهًا على عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي بحضور الإدارات المعنية.