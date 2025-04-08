شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى مغتربى ومغتربات الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

شهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الاثنين، لقاء المغتربين والمغتربات الذي نظمته خدمة مار مرقس للمغتربين والمغتربات بالإسكندرية.

وبدأ اللقاء الذي أقيم في المسرح الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ خدمة المغتربين بالإسكندرية والتي تأسست علي يد القديس القمص بيشوي كامل، بعدها تحدث القمص بيشوي عبد المسيح مسؤول الخدمة، مقدمًا الشكر لقداسة البابا على اهتمامه بالشبان والشابات المغتربين بالإسكندرية، ثم تناول أرشيف ذكريات ٣٥ سنة من تاريخ وإحصائيات الخدمة.

كما عرض أحد الخريجين خبرته مع خدمة المغتربين، ثم قدم مجموعة من المغتربات المتميزات وصاحبات موهبة فنية مجموعة من الأعمال الفنية اليدوية.



جانب من الحضور

وقدم فريق كورال تي بارثينوس لأسرة القديسة مريم للمغتربين والمغتربات مجموعة من التسابيح الروحية. وتكلم نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه ومسؤول خدمة الشباب بالإسكندرية والمشرف على الخدمة، عن دروس مستفادة من الغربة.

واختتم اللقاء بكلمة قداسة البابا التي قدم الشكر فيها لكل من شاركوا في فقرات اللقاء وأثنى على الكلمات التي ألقيت، والمواهب والكورال.

وحضر اللقاء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وبعض من مجمع كهنة الإسكندرية المشرفين على بيوت المغتربين والمغتربات بالإسكندرية.