شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف واعظ وواعظة ينفذون 37 برنامجا ميدانيا وإلكترونيا خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن المركز الإعلامي بـ مجمع البحوث الإسلامية أن شهر رمضان شهد تنفيذ مجموعة من البرامج الدعوية والتوعوية الفاعلة بمشاركة وعاظ الأزهر وواعظاته إلكترونيًا وميدانيًا، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تكثيف الجهود الدعوية والتوعوية بما يحقق دور ورسالة الأزهر الشريف في نشر القيم الإسلامية السمحة، والاستفادة من المناسبات والمواسم الدينية في بث قيم التراحم والمحبة والتآخي والاحترام في ظل ما يشهده العالم من اختلال لمنظومة القيم الأخلاقية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي أنه على مدار الشهر الكريم تم تنفيذ خطتين إحداهما ميدانية بلغت نحو 9 برامج، والأخرى إلكترونية عبر الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وعددها نحو 28 برنامج إلكتروني، وشهدت تفاعلًا جماهيريًا، حيث بلغت عدد المشاهدات لهذه البرامج على فيسبوك فقط نحو 2 مليون مشاهدة، كما تنوعت الدول التي تابعت هذه البرامج ما بين دول عربية وأخرى أجنبية، حيث شارك نحو 300 واعظ وواعظة في تنفيذ هذه البرامج وتقديمها للجمهور.

أضاف الأمين العام أنه خلال أيام الشهر المبارك نفذ المجمع الملتقى الفكريّ الرَّمضانيّ يومي الاثنين والأربعاء من كلِّ أسبوع، وذلك بالتنسيق المباشر مع المؤسَّسات والمديريَّات بمختلف المحافظات، في مراكز الشَّباب والأندية وقصور الثقافة والمساجد الكبرى، من خلال تنفيذ (5200) لقاء موزعين على المحافظات، ناقشت مجموعة من الموضوعات منها: استقبال شهر الرحمة –رمضان شهر العمل والعبادة –فضائل شهر رمضان –رمضان شهر الانتصارات – بشائر للمحسنين-حسن الختام –العشر الأواخر من رمضان –الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام – فضل ليلة القدر – رمضان شهر السلام – التكافل الاجتماعي – العمل التطوعي – الصيام والتسامح-التسول الإلكتروني _ الاحتيال والاستغلال، مضيفًا أن البرنامج الثاني هو: التأصيل الأخلاقي، ويتم تنفيذه عن طريق عقد ندوات في المساجد الكبرى والمؤسسات والمدارس والمعاهد والجامعات وذلك وفق الخطة المرسلة من مناطق الوعظ خلال شهر رمضان، وتتمحور هذه الموضوعات حول: الصوم ومكارم الأخلاق – الصوم وأثره في تربية النفس – السكينة والطمأنينة وفضائل العشر الأواخر – كيف نستقبل ليلة القدر.