شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تستضيف اليوم مؤتمر "الدولية للتربية" حول وضع التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف نقابة المهن التعليمية، اليوم، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولى السابع بعنوان "التعليم فى مناطق الصراع - التحديات والحلول- "، والذي تنظمه "الدولية للتربية" Education International التى تضم فى عضويتها 180 دولة، والذى يعقد لأول مرة فى مصر، ويهدف لإعلان الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطينى، وتأييد موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية المساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وأوضحت النقابة، أنه من المقرر أن يشارك بالحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمصر، وخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وماغوينا مالويكى رئيس منظمة "الدولية للتربية"، والدكتور محمد ولد عمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) ، وياسمين شريف الرئيس التنفيذى للبنية العربية للتعليم، وأمجد برهم وزير التعليم بفلسطين، ومشاركة عدد كبير من الوفود الدولية المعنية بالتعليم.

يذكر أن "الدولية للتربية" أكبر اتحاد عالمى لنقابات المعلمين، حيث تمثل ثلاثة ملايين عامل وعاملة في قطاع التعليم، في حوالي أربعمائة مؤسسة موجودة في مئة وثمانين دولة حول العالم.