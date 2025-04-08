شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية توجه بتحليل نتائج امتحان شهر مارس لعلاج المتأخرين دراسيا والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بتحليل نتائج اختبارات شهر مارس لجميع الفصول ووضع برامج علاجية للتلاميذ والطلاب المتأخرين دراسيا بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية.

وشدد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، على أهمية تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، مشددًا على أهمية تنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمى.