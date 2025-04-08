شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يطالبون بتكثيف حملات إزالة تعديات الباعة الجائلين على الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات إزالة تعديات الباعة الجائلين على الأرصفة والطرقات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات إزالة تعديات الباعة الجائلين على الأرصفة والطرقات.

وايد 90% من القراء مطالب تكثيف حملات إزالة تعديات الباعة الجائلين على الأرصفة والطرقات، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف حملات إزالة تعديات الباعة الجائلين على الأرصفة والطرقات.



