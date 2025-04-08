شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بأحد الشعانين يوم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الأحد الموافق 13 أبريل، بأحد الشعانين، المعروف أيضًا بـ"أحد السعف"، والذي يعد من أهم المناسبات الدينية في الأسبوع الأخير من الصوم الكبير، ويحيي الأقباط في هذا اليوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث استقبله الشعب بالسعف وأغصان الزيتون، مرددين هتاف "أوصنا في الأعالي".

وتشهد الكنائس في مختلف الأنحاء قداسات خاصة بهذه المناسبة، حيث يحضر الأقباط حاملين السعف المصنوع بأشكال فنية جميلة، مثل الصلبان والتيجان، في أجواء روحانية مميزة. كما تُقام الصلوات والتسابيح التي تمجد دخول المسيح إلى المدينة المقدسة، بينما يفرح الأطفال بصناعة أشكال مختلفة من السعف، ويحتفظون بها كتذكار مقدس.

ويعد أحد الشعانين بداية "أسبوع الآلام"، الذي يسبق عيد القيامة المجيد، حيث يستعد الأقباط لدخول أقدس فترات السنة، والتي تمتد حتى ليلة عيد القيامة يوم السبت 19 أبريل 2025.

