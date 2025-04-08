شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف البورسعيدية يتحركون إلى العريش دعما لفلسطين ورفضا للتهجير.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

قدم "تيلفزيون الخليج 365"، بثاً مباشراً، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، للتحرك الشعبي في أتوبيسات باتجاه مدينة العريش .

واحتشد الآلاف من أهالي المحافظة بميدان الشهداء، استعدادًا للتحرك إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، للمشاركة في دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتجمّع المواطنون من مختلف الفئات العمرية، رجالًا ونساءً، شبابًا وكبارًا، حاملين الأعلام المصرية والفلسطينية، وصور الرئيس السيسي، في مشهد يعكس روح الانتماء الوطني والتضامن العربي، تأكيدًا على دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية، ورفضهم القاطع لأي مخططات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وردد المشاركون هتافات حماسية أبرزها: "تحيا مصر"، "لا للتهجير"، و"معاك يا سيسي"، في رسالة واضحة لدعم مواقف الدولة المصرية وجهودها الحثيثة في الحفاظ على السيادة الوطنية، ومساندة الأشقاء في فلسطين، والدفع نحو تحقيق هدنة دائمة وعودة الفلسطينيين إلى ديارهم.

وأكد المشاركون في المسيرة دعمهم التام للقيادة السياسية المصرية، مثمنين الجهود التي تبذلها الدولة في إدارة الأزمة، وموقفها الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وسلامة الأراضي المصرية، واستقرار المنطقة.

وأعلنت الأحزاب السياسية وكافة القوى الشعبية في بورسعيد وقوفها صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ورفضها لأي تهديدات تمس الأمن القومي المصري، أو حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الشعب المصري سيظل داعمًا لفلسطين، وحاميًا لسيادة وطنه.



تجمع الأهالي



احتشاد المواطنين