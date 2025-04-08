شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع من التدريب المهنى بوزارة العمل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إن هناك 3 خدمات للتدريب المهني بالوزارة، هي "التدرج المهنى، تنشئة مهنية، تدريب تحويلى".

1- تدرج مهني :

المدة : من ( سنة ) إلى ( ثلاث ) سنوات

السن : من (14) إلى أقل من (18) سنة

وتستهدف هذه الخدمة: إلحاق الطفل المتدرب لدى أصحاب الأعمال بغرض تعلم مهنة تحت إشراف الوزارة.

2- تنشئة مهنية :

المدة : من (100) إلى (400) ساعة تدريبية طبقاً للمهن.

السن : من (14) إلى أقل من (18) سنة.

وتستهدف هذه الخدمة: خريجى الشهادة الإعدادية أو راسبيها ومتسربي التعليم الإلزامي.

3- التدريب التحويلى:

المدة : من (100) إلى (400) ساعة تدريبية طبقاً للمهن.

السن : لا يقل عن (18) ولا يزيد عن (25) سنة.

وتستهدف هذه الخدمة: شباب الخريجين من حملة المؤهلات المتوسطة والجامعات وفائض العمالة الراغبين في تحويل مسارهم المهني لعمل لآخر.

وقد أوضحت وزارة العمل، أن مراكز التدريب المهني التابعة لها تقدم عددا من المميزات للمتدربين، منها:

1- التدريب مجاني بدون أي رسوم توجيه مهنى قبل الإلتحاق بالتدريب، فى 49 مهنة، على مستوى محافظات الجمهورية.

2- إجراء كشف طبى للمتدربين قبل الإلتحاق بالتدريب تأمين ضد إصابات العمل للمتدربين.

3- يحصل الأوائل على جوائز عينية عبارة عن ماكينة خياطة أو شنطة عده طبقاً للمهنة.

4- يتسلم المتدرب أدوات كتابية ، وملابس ، وأدوات السلامة والصحة المهنية طبقاً للمهنة.