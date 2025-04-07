شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: مصر صديق تاريخي وسعيد بالتقدم للأمام مع الرئيس السيسي لازدهار البلاد والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن "مصر شريك استراتيجي وصديق تاريخي لفرنسا". وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" لقد جئت إلى القاهرة لأؤكد من جديد رغبتنا في بذل المزيد من الجهود معًا في كافة المجالات.

وأضاف: "سعيدة جدًا بالتقدم للأمام مع الرئيس السيسي من أجل ازدهار بلدينا".