شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وعاهل الأردن يشددان على أهمية التنسيق المشترك بشأن المستجدات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، وذلك على هامش القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والأردن وفرنسا بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الزعيمين على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مع التشديد على أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين بشأن المستجدات الإقليمية، وخاصة الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.