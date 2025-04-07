شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% ووقف جميع المحادثات والان مع تفاصيل الخبر

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين بسنبة 50%، اعتبارا من 9 أبريل الجاري.

وكتب على منصات التواصل الاجتماعي: "أصدرت الصين أمس رسومًا جمركية انتقامية بنسبة 34%، تضاف إلى رسومها القياسية، ورسومها غير النقدية، ودعمها غير القانوني للشركات، وتلاعبها بالعملة على نطاق واسع وطويل الأمد، وذلك على الرغم من تحذيري بأن أي دولة ترد على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية، تتجاوز إساءة استخدامها الحالية للرسوم الجمركية على أمتنا، ستُقابل فورًا برسوم جمركية جديدة أعلى بكثير، تتجاوز تلك التي تم تحديدها في البداية".

وأضاف: "لذلك، إذا لم تتراجع الصين عن زيادتها البالغة 34%، التي تتجاوز إساءة استخدامها التجارية طويلة الأمد، بحلول يوم غد، الموافق 8 أبريل 2025، فستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على الصين بنسبة 50%، اعتبارًا من 9 أبريل، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبتها معنا! وستبدأ المفاوضات مع الدول الأخرى، التي طلبت أيضًا اجتماعات، على الفور. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وأعلنت الصين، الجمعة الماضية، عن سلسلة من الرسوم الجمركية والقيود الإضافية على السلع الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وزارة المالية إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل.