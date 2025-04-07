أخبار مصر.. الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات المختلفة.

ماكرون: فرنسا حريصة على استقرار مصر ورخاء شعبها

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر للرئيس السيسي والدولة المصرية على حفاوة الاستقبال لدى وصوله القاهرة، وقال: "أشكر السيسي شكرا حارًا على استضافته لنا وعلى السخاء في هذا البلد، ويسعدني أن أكون بجانبكم في مصر هذا البلد العظيم والشريك لفرنسا".

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.757 مليار دولار نهاية مارس الماضى. وزارة المالية: تقليل زمن الإفراج الجمركى لـ 48 ساعة قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهناك جهود مستمرة طوال الوقت ليصبح الوقت أقل من ذلك بكثير، ساعتين على سبيل المثال. وزارة المالية: تقليل زمن الإفراج الجمركى لـ 48 ساعة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر، خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأول في عام 2024، وكذلك عام 2023، مما يؤكد استمرار انخفاض معدلات الزيادة السكانية على مستوى الجمهورية، والذي يُعد إنجازًا هامًا يعكس نجاح الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.

كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف أشاد في آخر كلمات له مع مدير إدارة الباجور التعليمية بالمنوفية بالانضباط الذي شهده في المدارس خلال الزيارة، وذلك قبل وفاة مدير الإدارة. التعليم العالى: توقيع شراكات مع الجامعات الفرنسية يستهدف التنمية الشاملة.. صور قال الدكتور أيمن فريد رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بـ وزارة التعليم العالي، إن من ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى التى أطلقها الدكتور أيمن عاشور الاتصال حلقة الوصل بين التعليم العالى المصري وتدشين التحالفات الدولية. أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الدولة بمواجهة المخالفات بكل حسم وضبط منظومة العمل المحلي، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإدارى والشفافية ومكافحة الفساد بمختلف محافظات الجمهورية . اقتصادية قناة السويس تشهد أول استثمار صناعي تايلاندى بالقنطرة غرب للملابس شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمشروع مصنع "هاي تك - شمال إفريقيا" للملابس الرياضية، الذي يعد باكورة الاستثمارات الصناعية التايلاندية في المنطقة الاقتصادية وفي مصر، ويقع المشروع على مساحة 64 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تبلغ 20 مليون دولار أي نحو مليار جنيه مصري، ويتيح نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف عند التشغيل الكامل له إنتاج 6 ملايين قطعة سنويا، لتلبية احتياجات الأسواق العالمية خاصة أوروبا أمريكا. بدء قطع الخدمة عن أجهزة المحمول غير المسددة للرسوم الجمركية اقتصادية قناة السويس تشهد أول استثمار صناعي تايلاندى بالقنطرة غرب للملابس الرياضية وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 36 حملة تفتيشية وإحالة 16 موظفا للتحقيق أكد محللون سياسيون وخبراء أردنيون، أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية التى تعقد اليوم الاثنين، فى القاهرة هى انعكاس حقيقى لواقع الجهود الكبيرة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى وأخيه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإنفاذ المساعدات لأهالى القطاع، مشددين على أن الجهد المصرى الأردنى لم ولن يتوقف فى سبيل إعادة أمن واستقرار المنطقة وفى مقدمة ذلك وقف العدوان الإسرائيلى. خبراء أردنيون: القمة الثلاثية تأكيد لدور القاهرة المحورى لوقف الحرب على غزة التعليم العالى: توقيع شراكات مع الجامعات الفرنسية يستهدف التنمية الشاملة.. صور وزير التعليم يكشف آخر كلماته مع مدير إدارة الباجور التعليمية قبل وفاته

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ47.757 مليار دولار نهاية مارسوزير الصحة يعلن تسجيل أقل معدل نمو سكان خلال الربع الأول من العام الجاري