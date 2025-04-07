شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية: جودة الخدمة وسرعة التشخيص والتدخل عوامل فارقة لمرضى السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه في إطار جهودها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، فإن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بمراكز علاج السكتة الدماغية من خلال إعداد مجموعة من المعايير الوطنية التي تستند إلى أفضل الممارسات العلمية، والتي تشمل كافة جوانب الخدمة الصحية؛ من البنية التحتية والتجهيزات الطبية، إلى الكوادر المؤهلة وسلاسل الإحالة، والتدخل والاستجابة السريعة.

وأشار إلى أن الأمراض العصبية، وعلى رأسها السكتة الدماغية، تمثل عبئا صحياً واجتماعياً واقتصادياً متزايداً على المنظومات الصحية عالميا، وأن جودة الخدمة وسرعة التشخيص ودقة التدخل، هي العوامل الفارقة بين الحياة والموت، وبين الإعاقة والتعافي، وبين عبء دائم، وأمل مستعاد لهؤلاء المرضى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية والقسطرة المخية التداخلية "مؤتمر الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية" والذي تنظمه الجمعية المصرية للأمراض العصبية وجراحة المخ والأعصاب برئاسة د. أحمد البسيوني، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان على مدار أربعة أيام بأكاديمية الأميرة فاطمة.

شارك بالجلسة الافتتاحية د.حسام صلاح، مدير مستشفيات جامعة القاهرة ورئيس شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية وجراحة المخ والأعصاب، ود. محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، ود.محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ود.أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، ود. عادل الهزاني رئيس منظمة السكتة الدماغية بالشرق الأوسط وأفريقيا، ود.محمد عبد الرحمن، رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الشاعر والسيناريست د. مدحت العدل، إلى جانب نخبة من الأطباء والمتخصصين.

وأوضح د. أحمد طه، أن رؤية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" هي أن يكون لكل مريض في مصر حق مضمون في الوصول إلى رعاية صحية آمنة وعالية الجودة في الوقت المناسب والمكان المناسب وبأيدي فرق عمل مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مراكز السكتة الدماغية ليست استثناءا من هذه الرؤية بل هي في قلبها لأن الدقيقة الواحدة قد تودي بحياة المريض.

وأضاف أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تأتي دعما للتخصصات الطبية ذات الأولوية الوطنية، مؤكدا أن تحقيق التميز في رعاية مرضى السكتة الدماغية يبدأ من تأسيس مراكز متخصصة ذات كفاءة عالية، تسير وفقا لمعايير معترف بها دولياً، وتخضع لرقابة مستمرة وتحسين دائم.

وأعرب عن فخره بخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها وحدة (هانى عارف) للسكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس والتي تعد مركزا رائدا في خدمة طبية على المستويين المحلي والعالمي.

وفي ذات السياق، أعلن طه أن الهيئة تعمل، بالتعاون مع الجمعية الدولية للسكتة الدماغية، على إصدار بروتوكول تعاون مرتقب، يُمهّد لشراكة علمية ومؤسسية مُثمرة، تفتح آفاقا واسعة لتبادل الخبرات، وتوحيد المفاهيم، ورفع كفاءة الأداء في هذا التخصص الحيوي، لافتا إلى أن الهيئة تدعم كل مبادرة تسهم في تحسين جودة الرعاية العصبية في مصر وفي المنطقة.

ومن جانبه، لفت د.أحمد البسيوني رئيس المؤتمر وأستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، إلى أن السكتة الدماغية تصيب واحد من كل 4 أشخاص، كما تعد السبب الأول في الإعاقة على مستوي العالم و السبب الثالث للوفاة، مشيراً أنه يمكن إنقاذ الحالات فى الساعات الأربعة الأولى من الإصابة، كما يمكن أن نجرى قسطرة مخية لإذابة الجلطة خلال 24 ساعة من الإصابة.

شهد المؤتمر حضورا مكثفا محليا ودوليا، وتضمن برنامجا علميا وتدريبيا شاملا، ومحاضرات إكلينيكية عملية حول أسباب وطرق علاج السكتات الدماغية، إلى جانب بثا مباشرا لحالات القسطرة المخية، وجلسات حوارية حول دور الدولة المصرية والمجتمع المدني في التصدي لمشكلة الإعاقة وإعادة تأهيل مرضى السكتات الدماغية.