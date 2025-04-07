شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين ينعى مدير إدارة الباجور التعليمية.. ويوجه بدعم أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ببالغ الحزن والأسى، أسامة بسيوني، مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، والذي وافته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة اليوم.

ووجه "الزناتى" رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية بسرعة تقديم الدعم الكامل لأسرة الفقيد، تقديرًا لعطائه في خدمة التعليم.

وتقدمت النقابة العامة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وكانت قد أعلنت مستشفى الباجور التخصصى بمحافظة المنوفية، عن وفاة أسامة بسيونى مدير الإدارة التعليمية فى الباجور، نتيجة أزمة صحية مفاجئة، عقب انتهاء جولة محمد عبد اللطيف وزير التربية التعليم لتفقد عدد من المدارس .