شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العليا للتصلب المتعدد: الدولة توفر العلاج للمرضى بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة حنان صلاح أستاذ أمراض المخ والأعصاب بطب الزقازيق، عضو اللجنة العليا للتصلب المتعدد بالمجالس الطبية المتخصصة، عضو لجنة التصلب المتعدد بالتأمين الصحى بالشرقية، إن التصلب المتعدد من الأمراض المناعية التى تصيب الجهاز العصبى المركزى، والتى يمكن أن تؤدى إلى أعراض مختلفة حسب الاصابة بالمرض منها فقدان البصر أو الإعاقة الحركية للمريض أو اضطراب الاتزان، وعدم التحكم فى الإخراج وضعف القدرات العقلية أو المعرفية للمريض مثل التركيز والنسيان مما يتسبب له مشاكل فى عمله أو دراسته.

وأوضحت خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتات الدماغية، إنه عادة ما يصيب الإناث أكثر من الذكور فمن ضمن 4 مرضى هناك 3 إناث وذكر واحد فقط، موضحة انه يصيب سن الشباب من 20 إلى 40 سنة وهو سن الإنتاج مما يؤثر على حياة المريض .

وأضافت، إن مصر وفرت أدوية مرض التصلب المتعدد حتى الأدوية مرتفعة الثمن يتم توفيرها و"مفيش مريض يشترى الأدوية على نفقته الخاصة، موضحة إن مصر توفر العلاج للطلبة على نفقة التأمين الصحى، والمرضى غير التابعين للتأمين الصحى يأخذوا العلاج على نفقة الدولة فى وحدات التصلب المتعدد المتخصصة فى جميع أنحاء مصر، وبعض الأدوية تحتاج موافقة اللجنة العليا بعد مناظرة المريض والاضطلاع على الأشعة الخاصة به.

وقالت، إن التشخيص المبكر ضرورى لعلاج المرض، وتلقى العلاج فى المراحل الأولى يحافظ على عدم حدوث مضاعفات أو التعرض لهجمات.