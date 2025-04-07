شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مديرة مدرسة وإحالة معلم للشؤون القانونية خلال جولة لمدير تعليم الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة- مدير المديرية، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، جولة ميدانية بعدد من المدارس، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وعادل النجار محافظ الجيزة.

شملت الجولة ثلاث إدارات تعليمية رئيسية هى: البدرشين، والحوامدية، وأبو النمرس، حيث تفقد وكيل الوزارة واقع العمل التربوي والإداري، ومستوى الانضباط والجاهزية داخل المدارس.

وفي إدارة البدرشين التعليمية، زار وكيل الوزارة، مدارس (الشهيد مصطفى أبو زيد الثانوية بنات، والشهيد العميد عاطف الإسطمبولي الإعدادية بنين، والبدرشين الإعدادية بنات).

وخلال الزيارة، رصد عطية بعض الملاحظات الجوهرية، فاستدعى مدير عام الإدارة التعليمية على الفور، لتصويب الوضع وإعادة الانضباط الكامل.

وشملت جولة وكيل الوزارة في إدارة الحوامدية التعليمية، مدارس (مصطفى عمار الإعدادية المشتركة، والثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، والحوامدية الإعدادية بنين).

ووجّه وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة مصطفى عمار الإعدادية المشتركة، الشكر لمنال عبد التواب أبو الدهب، مديرة المدرسة، على مستوى الانضباط والتفاعل.

وخلال زيارته لمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، استدعى وكيل الوزارة، مدير التعليم الفني ووكيل الإدارة، لبحث سبل استعادة الانضباط وتنشيط الأداء المهني.

وواصل وكيل الوزارة جولته الميدانية بزيارة مدرستي المنوات الإعدادية الحديثة بنين، والمنوات الثانوية، بإدارة أبو النمرس التعليمية.

وقرر، خلال الجولة، إحالة أحد المعلمين إلى الشؤون القانونية، بعد التثبت من وجود خلل في تقييمات الطلاب مقارنة بمستواهم الفعلي، واستبعاد إحدى مديرات المدارس لرصد مخالفات إدارية وسلوكية داخل المدرسة.

وتحاور "عطية" خلال الجولة مع عدد من الطلاب والمعلمين حول نظام البكالوريا المصري الجديد، موضحًا الفرق الجوهري بينه وبين النظام القديم، ومؤكدًا أنه خطوة نحو بناء طالب مفكر لا حافظ.

واستمع إلى آراء المعلمين ومقترحاتهم، داعيًا إلى إطلاق حملات توعوية موسعة داخل المدارس، خاصة الإعدادية، لتعريف الطلاب وأولياء الأمور بنظام البكالوريا، بما يحمله من فلسفة جديدة في التفكير والتحصيل.

ووجه وكيل الوزارة، المدارس بتكثيف ندوات الولاء والانتماء، والإسراع في إنهاء أعمال الصيانة البسيطة والتجميل المدرسي، والالتزام بتطبيق نظام البوكليت في الشهادة الإعدادية، والتأكيد على جاهزية المدارس لاستقبال اختبارات نهاية العام، وتنشيط الأنشطة التربوية المتنوعة، باعتبارها مسارًا موازيًا في تكوين شخصية الطالب.



جانب من جولة مدير تعليم الجيزة



جانب من الجولة