شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالتجديد للدكتور الضوينى وكيلًا للأزهر لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى الإثنين، 07 أبريل 2025 05:47 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 147 لسنة 2025 بمد خدمة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضوينى، فى وظيفة وكيل الأزهر الشريف، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 28 مارس 2025، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش. جاء القرار بناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. Untitled-1

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز