شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي للمستثمرين الفرنسيين: مصر "فرصة" ومناخ الأعمال بها مهيأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على جهوده في دعم الشراكة المصرية- الفرنسية على المستوى الاقتصادي والاستثماري.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري- الفرنسي المنعقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.

كما وجه الرئيس السيسي الشكر والترحيب بالشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين على حضورهم، قائلًا: "مصر فرصة" للاستثمار، وعملت خلال السنوات العشر الماضية على تهيئة مناخ الأعمال والاستثمار، وإنشاء بنية تحتية قوية، وتم صرف أموال ضخمة لتهيئة البنية الأساسية في مختلف المجالات".

أضاف الرئيس السيسي بق: مصر سوق كبير، ولديها علاقات واتفاقيات تجارية واسعة، وتستطيع أن تكون نافذة للأسواق العربية والأفريقية، كما أن لديها طاقة بشرية تتمثل في أن 60% من شعبها أقل من الأربعين.



