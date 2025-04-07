شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر تدعم التعاون والشراكة مع فرنسا.. وماكرون صديق موثوق والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تدعم التعاون والشراكة مع فرنسا، متابعا: "إحنا داعمين بقوة وأنا بتكلم عن نفسي.. فخامة الرئيس ماكرون يتوافق ونعمل سويا من أجل شراكة يستفيد منها الجميع وده أمر طبيعي.. أحيانا بعض المشاكل ونحل هذه المشاكل بشكل لا نضر بيه المواطنين سواء المصريين أو الفرنسيين وده أمر متفق".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي: "حجم الثقة بيني وبين فخامة الرئيس ضخم جدا جدا.. صديق موثوق جدا ومقدر جدا ومش محتاج اشرح له الموضوع ودائما داعم للتعاون بين البلدين".

وتابع الرئيس السيسي: "مصر فرصة وإحنا مستعدين لأي مشروعات وأنتوا تتقدموا فيه.. مهم توطين الصناعة أو جزء منها من أجل الفرصة اللى بنوفرها ويحقق عوائد.. برحب بيكم وبرحب مزيد من العمل والجهد وإحنا الدعم والتقدير والاحترام لكم جميعا.. شكرا جزيلا".