شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: من المهم الاستثمار فى مصر لأنها بلد مستقر.. ويمكننا أن نصنع الرخاء معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال انطلاق فعاليات منتدي رجال الأعمال الفرنسي، قائلا: "شكرا جزيلا على استقبالكم لي منذ أمس".

وتابع ماكرون، قائلا: "فرنسا كما تعرفون تحب مصر، وتثق بمصر، ونحن أول مستثمر خارج قطاع المحروقات في مصر بأكثر من 7 مليارات يورو من الاستثمارات الخاصة، ونضيف إلى ذلك التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بما تقوم به في مصر من قطاعات عديدة، في الصحة والتعليم والطاقة والمياه ونحن شريك موثوق، ويمكننا أن نصنع الرخاء معا".

وأكمل ماكرون: "بالنسبة لنا الاستثمار في مصر هو استثمار في بلد مستقر، وأنا أحيى مصر على إمكانياتها الهائلة للنمو وكلنا ثقة للنظام المصري لإيجاد فرص عمل وليس كسوق فقط".

وأشار إلى أن الاتجاه نحو الاستقلالية أمر مهم، لأننا في عالم يتزايد فيه الشك واليقين، فيجب أن تخطو كل دولة باتجاه الاستقلالية، وتابع: "مصر وفرنسا.. كل بلد من بلدينا هو باب للدخول إلى المناطق التي نتمنى إليها".

وأردف: "مصر قوة كبرى جيوسياسية وعسكرية وأيضا ديموجرافية، بالتالي هناك قدرات للتنمية تمثل عنصر ثقة هامة بالنسبة لنا في فرنسا، وستقف فرنسا إلى جوار مصر بشكل كبير، وأيًا كانت الإصلاحات يجب أن تبقى مصر هذا البلد الكبير، بالتالي كل الإصلاحات في التعليم سيكون في مصلحة مصر وفرنسا، وهذا هو الاستثمار على المدى الطويل في رأس المال البشري".