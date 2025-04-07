شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر نافذة مهمة للمنطقة العربية والأفريقية ولدينا طاقة عمل ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية واصلت العمل في مختلف القطاعات لتجهيز الدولة بشكل كامل، متابعا: "ما سبناش قطاع من القطاعات اللى اشتغلنا عليها.. وعلشان في النهاية نقول لدينا فرصة فيها 106 ملايين.. ومصر لديها علاقات واتفاقيات تجارة في المنطقة ومع أفريقيا.. وفرصة أننا نكون نافذة في المنطقة العربية والأفريقية.. دي فرصة كبيرة جدا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي بحضور الرئيس ماكرون: "نقطة مهمة أوي.. لدينا طاقة عمل ضخمة 60% من الشعب المصري تحت سن الأربعين.. ومع التدريب والتأهيل يمكن الاستفادة منهم لتطوير الصناعة".