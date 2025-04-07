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الرئيس السيسى: مصر فرصة لرجال الأعمال.. وبذلنا جهدا كبيرا لانطلاق الدولة بشكل أكثر تقدما

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الرئيس السيسى: مصر فرصة لرجال الأعمال.. وبذلنا جهدا كبيرا لانطلاق الدولة بشكل أكثر تقدما

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

الإثنين، 07 أبريل 2025 04:57 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر فرصة لرجال الأعمال، وبذلنا جهدا كبيرا لانطلاق الدولة، متابعا: "رجال الأعمال بطبيعتهم مش بيضيعوا الفرص.. وأنا بقول لهم بمنتهي التواضع مصر فرصة.. لأنه خلال آخر 10 سنوات بذلنا جهدا كبيرا لانطلاق الدولة المصرية أكثر تطورا وتقدما وهناك بنية أساسية متطورة".

وأضاف خلال كلمته في منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي بحضور الرئيس ماكرون: خلال آخر 10 سنوات بذلنا جهدا كبيرا وأنفقنا أموالا ضخمة لتجهيز البنية الأساسية في كل القطاعات.. كل القطاعات مثل الطرق والموانئ والبنية التشريعية والقطاع الاقتصادي.. كل هذه الجهود من أجل تجهيز البنية الأساسية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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