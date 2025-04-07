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الرئيس السيسى: أشكر الرئيس ماكرون على جهده لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين

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الرئيس السيسى: أشكر الرئيس ماكرون على جهده لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

الإثنين، 07 أبريل 2025 04:55 م

رحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. فخامة الرئيس ماكرون اسمح لي ارحب بيك والوفد المرافق ليك في مصر.. على جهدك في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين وهذه شراكة نقدرها ونبذل كل الجهود للاستفادة من الخبرات والقدرات الفرنسية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي بحضور الرئيس ماكرون: "برضه مش هنسي ابدا أن ارحب بالشركات الفرنسية ورجال الأعمال من فرنسا ونوجه لهم تحية خاصة".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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