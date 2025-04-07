شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى: الجلطة الدماغية تؤدى لفقدان المريض 32 ألف خلية فى الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام صلاح عميد طب قصر العينى، أستاذ المخ والأعصاب بطب القاهرة، خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتات الدماغية المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه عند حدوث الجلطة المخية يخسر المريض 32 ألف خلية فى الثانية الواحدة، وبالتالى منع حدوث الجلطة أو علاجها فورا فى الساعات الذهبية الاولى أمر مهم جدا .

وأضاف الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لدينا أولوية لطب الطوارئ، ولدينا القناعة أن المشكلة الحقيقية هى فى الطوارئ، ومنها السكتة الدماغية.

وأوضح، أن مركز التدريب التابع للهيئة له دور كبير بالتعاون مع الجامعات المصرية فى تدريب الأطباء، وحصل على اعتراف المجلس الصحى المصرى، متابعًا :"نحن أول مركز مصرى يعتمد من جمعية القلب الأمريكية، ولى شرف أن نعترف بأول دبلومة فى مجال الأشعة التداخلية، ونشارك فى التدريب والعلاج، وسعداء أن نكون موجودين فى كل ما يتعلق بالطوارئ".

من جانبه قال الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، إن المجلس الصحى المصرى، له دور فى وضع معايير كل تخصص على حده، وإيجاد معايير مستدامة تُفيد المرضى، ويُسهم المجلس في تعزيز سياسات إعداد الابتكار وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

وأضاف: "يمتد عملنا ليشمل مختلف المجالات، بما في ذلك تفعيل مرافقنا، وتطوير المبادئ التوجيهية الصحية، والتدريب المستمر، ومنح شهادات للكوادر الطبية، ويقدم المجلس المصري العديد من البرامج في الخارج، ويعزز مكانة الرعاية الصحية، ومن أهم أدوارنا هو منح تراخيص الأطباء، والتدريب على الامتحانات وتفعيلها، ووضع برامج البورد المصري (التي كانت تُسمى سابقًا الزمالة المصرية)، والتطوير المهني المستمر، وتطوير المبادئ التوجيهية القومية، وتعديلها لضمان أن تكون مثبتة علميًا ومُصممة خصيصًا لكل تخصص ومناسبة للمريض المصرى"



عميد طب قصر العينى خلال المؤتمر