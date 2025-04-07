شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: توقيع 40 برتوكول تعاون بين جامعات مصرية ومؤسسات فرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي إن التعاون المصرى الفرنسى منذ قديم الزمن، وفرنسا من أبرز الشركاء لمصر فى مجال البحث العلمى، ولدينا أكثر من 3500 مبعوث، ولدينا برنامج امنحطب تم تمويل اكثر من 233 مشروعًا بحثيا مشتركا فى مجالات مشروعات التنمية.

وأعلن عن توقيع 40 برتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الفرنسية تضم 70 برنامجا مشتركا مرتبطة بخطط التنمية منهم 30 برنامجا، تمنح شهادات مزدوجة، وبخلاف الاتفاقية بين الجامعة الفرنسية فى مصر و8 جامعات فرنسية متميزة، وتم تدشين حرم جديد للجامعة تقدم برامج جديدة يحتاجها الطلاب.

وتم توقيع خطاب نوايا بين المجلس الأعلى للجامعات وتحالف المدارس لفتح مجال الابتكار والتعليم والبحث لبناء اقتصاد معرفى مستدام لتعزيز قدراتنا التنافسية .