شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الفرنسى: جامعة القاهرة أعرق الأماكن ومكان لإفشاء السلام بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيليب بابتيست الوزير المكلف بالتعليم العالى لدى الجمهورية الفرنسية، إن جامعة من أعرق الأماكن، واستقبلت أكبر الشخصيات والعقول واحتفت بنجيب محفوظ وهذا مكان افشاء السلام فى العالم .

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر المصرى الفرنسى المنعقد الان بجامعة القاهرة، بفضلكم تمكنا من اقامة هذا المؤتمر اليوم وهو دليل قوى على التعاون القوى بين الدولتين والرغبة فى المضى قدما سويا واتحدث هنا عن الإرادة التى تحدث عنها الرئيسين صباح اليوم، موجها الشكر للعاملين بالسلك السياسى والدبلوماسى لتنطيم هذا اللقاء.

وتابع، أن اللقاء المرتقب مع الرئيس الفرنسى فى هذا المكان يشير إلى المرحلة المضطربة التى تؤثر على التعليم والبحث، مؤكدا أهمية الحوار فيما يتعلق بالمجال العلمى لما له من دور كبير بين الشعوب داخل البلاد.