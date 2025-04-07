شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة بملتقى الجامعات المصرية الفرنسية: نتطلع لشراكات تخدم الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق، إن جامعة القاهرة تمثل اقدم واعرق المؤسسات التعليمية بالعالم العربى وأفريقيا ومنذ تأسيسها لها دور فى كبير وهى منارة العلم ومقصد الباحثين من شتى بقاع الأرض.

وأضاف الدكتور محمد سامى عبد الصادق خلال كلمته بالمؤتمر الفرنسي المصرى للتعاون العلمي والجامعي، أن المؤتمر يأتى فىً إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين ، وتنظيمه فى رحاب جامعة القاهرة برعاية الرئيس السيسى ونظيره الرئيس الفرنسى ماكرون، يحمل فى طياته دلالات كثيرة تعكس مكانة جامعة القاهرة وحرصها الدائم على احتضان الفعاليات الفكرية ونتطلع لشراكات جديدة لخدمة الشباب والباحثين فى مجالات التعليم العالي.

وأكد الدكتور محمد سامى، أن جامعة القاهرة تشارك نظيراتها فى فرنسا باحترام القيم الفكرية المشتركة، ونتمتى ملتقى مثمرا يغنى عقولنا ويقرب قلوبنا.