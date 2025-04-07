شكرا لقرائتكم خبر عن ختام موسم عمرة رمضان بنجاح فى مطار القاهرة.. نقل 329 ألف راكب على متن 1917 رحلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي اليوم، فى بيان لها، إنتهاء موسم عمرة شعبان ورمضان بنجاح من خلال تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمعتمرين المسافرين على متن رحلات مصر للطيران من صالة الرحلات الموسمية ورحلات شركة الخطوط السعودية من مبني الركاب (2) بمطار القاهرة الدولي ورحلات شركات الطيران الخاصة من مبني الركاب (1).

يأتى ذلك في ضوء توجيهات دكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني المصري، بضمان جاهزية المطارات المصرية وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمسافرين، وخلال الفترة من 15 يناير حتى 25 مارس 2025 بلغ إجمالي عدد المعتمرين المغادرين من مطار القاهرة الدولي 189,039 معتمرًا، سافروا على متن 960 رحلة جوية تابعة لمصر للطيران. أما في رحلات العودة بعد أداء مناسك العمرة، فقد استقبل مطار القاهرة 139,962 معتمرًا قادمين على متن 957 رحلة جوية.

وصرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن شهر رمضان من الفترات عالية الكثافة التشغيلية في المطارات المصرية سواء في حركة المسافرين المعتمرين أو المسافرين لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك، وقد تمكن مطار القاهرة من خلال جهود العاملين والتعاون المثمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار في تلبية احتياجات المعتمرين والمسافرين على أكمل وجه وبدون أي أزمات او تأخير، حيث تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الرحلات والتعامل مع أي طارئ.

وأعرب المحاسب مجدي إسحق عازر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي عن شكره وتقديره لجميع العاملين بكافة أنشطة الشركة مشيراً إلى أن النجاح جاء في إطار الخطة الموضوعة مسبقاً لموسم العمرة هذا العام.



